الصحة: تطعيم 66 مليون جرعة ضد فيروس كورونا.. فيديو

كشف المهندس أيسم صلاح ، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة قامت بتطعيم مايقرب من 38 مليون جرعة أولي و 28 مليون جرعة ثانية، من فيروس كورونا.

وأضاف خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك تطوير بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بخدمات ذوي الهمم بوزارة الصحة، ضمن منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، بما يساهم في التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل بها لتلقى طلبات أصحاب الهمم.



وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم .