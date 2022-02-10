نصائح للتخلص من الوزن الزائد خلال فصل الشتاء

يعتقد البعض أن النزول في الوزن في فصل الشتاء أمر مستحيل، ولكن المعلومة الغائبة أن فصل الشتاء هو أفضل الفصول لفقدان الوزن وبناء العضلات والحفاظ على الفورمة المناسبة.

يقول خبير اللياقة البدنية أحمد مقبل، يجب أن تختلف نسب العناصر المكونة للوجبة الغذائية الصيفية عن الشتوية؛ ففي الشتاء الجسد يحتاج إلى نسبة أعلى من السعرات الحرارية الصحية التي يجب الحصول عليها من خلال زيادة نسبة الكربوهيدرات الجيدة في الوجبة، وأيضا تناول كمية أكبر من الخضراوات والفواكه الشتوية لتزويد الجسم بالفيتامينات اللازمة.

وأضاف أحمد مقبل زيادة نسبة البروتينات التي يتم تناولها خلال اليوم بشكل طفيف أمر مهم في فصل الشتاء؛ لأن البروتينات تساعد على إمداد الجسم بالحرارة وفي الوقت نفسه تمنح الرياضيين فترات أطول من الشبع؛ لأنها عناصر غذائية بطيئة الهضم بعكس الدهون والكربوهيدرات.

وأكد خبير اللياقة البدنية أن الروتين الرياضي يجب أن يتغير في الشتاء بالتأكيد فيفضل زيادة فترات ممارسة تمارين الكارديو واللياقة البدنية بجانب التمارين الأساسية داخل الجيم، وذلك لقتل أي أمل للدهون في التراكم على العضلات خصوصا في الأيام التي يعتقد فيها الرياضي أنه تناول الكثير من الأغذية الدسمة.

وأضاف لا يجب إهمال تناول المكملات الغذائية سواء الفيتامينات أو مساحيق البروتين في كل أوقات العام، خصوصا في فصل الشتاء لإمداد الجسم والعضلات بالمزيد من التغذية الصحية التي تساعده على الصمود في البرودة الشديدة.

وأوضح انه يجب الزيادة الطفيفة في الوزن في فصل الشتاء بالنسبة للرياضيين أمر غير مقلق أو مخيف؛ فهي مؤقتة وسرعان ما سيعود الجسم إلى حالته الطبيعية سريعا عند الانتظام في التمارين وانتهاء فصل الشتاء

وأشار إلى أنه من الأفضل دائما تناول وجبات صحية خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية كالفاكهة الطازجة أو المجففة والمكسرات النيئة غير المملحة وبالتأكيد حلوى البروتين "بار البروتين" التي تنعش العضلات بجرعات خفيفة من البروتينات.