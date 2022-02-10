قبل موقعة السبت في مونديال الأندية.. تاريخ مواجهات الأهلي والهلال

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لـ نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بفوزه الصعب على الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي.

ويلتقي الأهلي أمام الهلال يوم السبت في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان بإمارة أبو ظبي.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال

تقابل الفريقان 6 مباريات، انتصر الأهلي في مباراتين وفاز الهلال في مواجهة وتعادل الناديين في 3 لقاءات.

- تصفيات البطولة العربية موسم 1988 - 1989، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- بطولة النخبة العربية الأولى موسم 1995- 1996، انتصر الأهلي على الهلال بهدف نظيف.

- البطولة العربية الـ12 موسم 1996 - 1997، فاز الأهلي على الهلال بنتيجة 2-1.

- نهائي دورة الصداقة الدولية موسم 1998 - 1999، حقق الهلال فوزه الوحيد على الأهلي بهدف دون رد.

- تمهيدي دوري أبطال العرب 2003 - 2004، انتهت بالتعادل السلبي.

- مباراة ودية في اعتزال لاعب الهلال عبدالله الشريدة 2013، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتأهل أبطال أوروبا لنهائي البطولة لمواجهة بالميراس البرازيلي، فيما ضرب الهلال موعدًا مرتقبًا مع النادي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

ويواجه تشيلسي لمواجهة بالميراس البرازيلي بنهائي البطولة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.