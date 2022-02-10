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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القابضة للمياه تشارك فى ندوة ادارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التعاون المستمر بين كافة الجهات التنفيذية فى إدارة الأزمات فيما يتعلق بالملفات المشتركة كالتعامل مع الأمطار والسيول، حيث تتكاتف جميع الشركات التابعة وتسخر كافة معداتها وأطقمها الفنية للتعامل مع كميات الأمطار الغزيرة التى أصبحت تتعرض لها أغلب المحافظات، وتبدأ الأستعدادات لهذا الملف قبل موسم الشتاء من خلال إجراءات تطهير الشنايش والبالوعات ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى والشبكات، بخلاف تنفيذ العديد من الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة.

وصرح اللواء محمد عبد المقصود بأن مجهودات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى محل اهتمام وتقدير كبيرين للظروف الصعبة التي يمرون بها، وان المشاهد التي نراها من امطار غزيرة ورياح شديدة وارتفاع لموج البحر وثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة يوضح مدي تأثير التغيرات المناخية وان الأثر السلبي لتلك التغيرات يمس المواطن بشكل كبير، ويتطلب جهود كبيرة من العاملين بشركة صرف صحي الاسكندرية للحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية، نراها اليوم في انتشار السيارات والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وكان اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قد افتتح ندوة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الاسكندرية بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء بهدف الإرتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث  برئاسة مجلس الوزراء وحضور اللواء حسام أنور  مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ودكتورة إلسا ستوت ممثل مكتب اليونسكو، وذلك للتوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحي الإسكندرية في التعامل مع الأمطار الغزيرة بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لشركة صرف صحي الإسكندرية.

وأشار اللواء محمود نافع الي خطة الاستعداد التي تبدأ من شهر مارس من كل عام للتطهير ورفع الكفاءة وإعداد فرق الطوارئ بعدة سيناريوهات ثم المحاكاة لمعرفة المشاكل الموجودة وحلها قبل موسم الشتاء، وعند بداية الشتاء يتم التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية تحت اشراف وتوجيهات محافظ الإسكندرية والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة مواعيد التقلبات الجوية والاستعداد قبلها ب٢٤ ساعة بتمركز السيارات وفرق الطوارئ بالمناطق الساخنة.

وأكد نافع أن التعامل مع الأمطار الغزيرة والتجمعات اثناء حدوث الأمطار هو أصعب مرحلة للظروف الصعبة التي يواجهها العاملون والسائقين علي مدار ٢٤ ساعة، وأن الهدف هو تحقيق الأمان والسيولة المرورية في جميع محاور وميادين المحافظة لتسهيل حياة المواطنين اثناء الامطار الغزيرة.

وإستقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمحطه المنشيه (٢) وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء والإداره المركزيه للبرامج الثقافيه والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة و قطاع الإعلام الداخلي بالهيئه العامه للإستعلامات وذلك بمشاركه قيادات الإعلام الداخلي بالإسكندريه في برنامج الملتقى التنسيقي للتوعيه في مجابهة الأزمات والكوارث وإبراز أهميه دور الإعلام في التعامل معها، وشملت الزياره عقد لأنشطة الشركة والتصدي ل مياه الأمطار وكيفيه التعامل معها.

وشملت الزيارة تنفيذ تجارب عملية لتسرب الكلور و الأماكن المغلق وعرض إصطفاف لمعدات الشركة التي يتم إستخدامها وقت الأزمات.

ومن جانبه، أكد محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على المشاركة فى تلك الندوات التى تساهم فى التعرف على المخاطر المحتملة أثناء التعامل مع الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها، واستهدفت أيضا دورة تدريبية للمتطوعين من وزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج "المستجيب الأول" التابع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى انعكاس الدورة على مهاراتهم فى العمل التطوعى.

مجلس الوزراء مركز المعلومات صرف صحي الاسكندرية إدارة الأزمات

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