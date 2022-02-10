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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار بجامعة عين شمس يطلق دورات تأهيلية لطلاب التربية للعمل بمحو الأمية

مركز تعليم الكبار
مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

انطلقت مجموعة من الدورات التأهيلية لطلاب كلية التربية بجامعة عين شمس للعمل في مجال محو الأمية، والتي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية التربية.

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ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د حازم راشد عميد كلية التربية وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د عاشور عمري، وبإشراف أ.د صفاء شحاتة وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د رضوان حمودة وكيل كلية التربية لشئون المجتمع والبيئة، ود.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومنسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، ود.صهيب شحتة مدير وحدة محو الأمية بكلية التربية.

ويقوم بالتدريب خلال الدورات  أ.د.وليد فتحي، وأ.د.هبة الغريب، ود.محمد الطاهر، ود.يوسف سعيد، ود.نهلة جمال، وأ.سمر سعودي.

كلية التربية جامعة عين شمس الدورات التأهيلية طلاب كلية التربية مجال محو الأمية مركز تعليم الكبار

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