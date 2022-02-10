هل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت .. اعرف الضوابط الشرعية والمستحقون

هل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت .. سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين ويبحث عنه البعض في صفحات المؤسسات الدينية ، خاصة الذين يحرصون على إخراج الزكاة في مصارفها الصحيحة ، وكما قال النبي صلى الله عليه الأقربون أولى بالمعروف، طالما انهم فقراء وفي حاجه للمساعدة ، وهل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت أو هل يجوز إعطاء الزكاة لإبنت الأخت أو ابن الأخ وغيرهم من الأقارب.

زكاة المال

هل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت

أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأوضح عبدالسميع، قائلًا: نعم، يجوز أن تعطي زكاة مالكِ لأبناء اختكِ الذين لم يكن لديهم دخل يكفيهم.



هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟

سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" يقول صاحبه: " هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟".



وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.



وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.



و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.



وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.



وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.



هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة؟



قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.



وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.



- ه ل يجوز إخراج الزكاة لـ الزوج والابن والأخ ؟



هل يجوز إخراج الزكاة للزوج والابن والأخ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب».



وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إنه يجوز للمرأة إخراج زكاة مالها لزوجها وأخيها إن كانوا من المستحقين لها بأن كانوا فقراء على سبيل المثال.



وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.



حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة



حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة



أوضحت دار الإفتاء حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة ، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.



وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.



وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.

هل يجوز إخراج زكاة مالى لأخى لتجهيز شقته لأن مرتبه ضعيف؟

سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.



وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، أن زكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة فلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله، هذه هى الاصناف الثمانية التى نص عليهم الله تعالى فى سورة التوبة.

وأشار الى أنه يجوز ان تخرج زكاة مالك لأخاك إذا كان فقير، لأفتًا الى أن ضابط الفقير ان مرتبه لا يكفى حاجته الاساسية والأمور الأساسية هى الاكل والمشرب والمسكن، فمن كان دخله لا يكفى اموره الاساسية ففى هذه الحالة يجوز اعطاء الزكاة له.



هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الفقير

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها بمقوع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة: هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الفقير؟.

أجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إنه يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك إذا كان محتاجًا، وكان من ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هو أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنه ممن لا تجب نفقته عليك.

هل يجوز إعطاء أخي من الزكاةلسداد مصروفات المدارس



أرسل شخص سؤال يقول فيه: "أخي يعلم أبناءه في مدارس دولية وهو متعثر عن سداد المصروفات، فهل يجوز اعطاؤه من زكاة مالي؟".

رد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب.

وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد" تعليم الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.