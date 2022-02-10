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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بروتوكول بين الرعاية الصحية وشركة المصريين لتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية.. نائبات: حلم مصر ووضعها على خريطة السياحة العلاجية.. توفير أنظمة حديثة رائدة أبرز فوائدها

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية:

شركة المصريين مؤسسة طبية مرموقة تملك القدرة والكفاءة للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 

صحة النواب: 

القطاع الصحي حقق انجازات كبيرة رغم جائحة كورونا 

برلمانية: 

المشروع سيوفر رعاية صحية بمستويات عالمية

وقعت الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، وشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، بروتوكول تعاون أمس الأربعاء لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال ميد)، فضلًا عن التعاون بالمجالات التنموية المختلفة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية مما يضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مراسم توقيع البروتوكول اليوم أن التعاون مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية يمثل أهمية كبيرة لدعم المشروعات التنموية المشتركة بمجالات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها أحد المؤسسات الطبية المرموقة بالدولة التي تملك القدرة والكفاءة العلمية والفنية للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

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بروتوكول بين الرعاية الصحية وشركة المصريين لتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية

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أنظمة صحية رائدة.. برلمانية تكشف مزايا أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

فى هذا الصدد ، أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببروتوكول التعاون، والذي تم توقيعه بين الرعاية الصحية وشركة المصريين لتشغيل أول مدينة طبية بـ العاصمة الإدارية (كابيتال ميد) .

وأكدت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القطاع الصحي شهد تقدما ملحوظا على الرغم من جائحة كورونا العالمية، مشيرة إلى أن الجائحة جاءت لتكون بمثابة نافذة للمنظومة الصحية، والتى أعادت النظر لرفع كفاءة القطاع.

وعن أهداف تشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية،أفادت عضو صحة النواب، أن برتوكول التعاون يهدف إلى دعم المشروعات التنموية المشتركة بمجالات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن شركة المصريين واحدة من أهم المؤسسات المرموقة بالدولة والتى لديها الكفاة العالية لتحقيق الهدف المرجو منها من حيث بناء أنظمة صحية حديثة تتواءم و طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التحديات التى يواجهها القطاع الصحي .

وأوضحت “ سعيد ” أن هذا التعاون سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على تعزيز دور الهيئة في تقديم خدمات الرعاية الصحية،  و تفعيل دور السياحة العلاجية مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية، والتى بدورها ستجعل مصر تتربع على خارطة العالم فى مجال السياحة العلاجية .

فى سياق متصل ، ثمنت النائبة، ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،بروتوكول تعاون بين الرعاية الصحية وشركة المصريين لتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية (كابيتال ميد) .

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن شركة المصريين لديها خبرة كبيرة فى إدارة وتشغيل مشروع أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مما يسهم فى النهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة .

وأوضحت عضو صحة النواب، إلى أن هذا التعاون سيسفر عن تحقيق أمن وسلامة المرضى، وذلك نتيجة  لاستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة تلبي احتياجات المجتمع، مشيرة  إلى أن المشروع يسهم في تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية لجميع دول المنطقة ويضع مصر مرة أخرى على خريطة السياحة العلاجية.  

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب العاصمة الادارية كابيتال ميد السياحة العلاجية

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