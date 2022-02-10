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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام التصفيات المحلية لبطولة المحافظات الحدودية بشمال سيناء

ختام التصفيات المحلية
ختام التصفيات المحلية للمحافظات الحدودية

 اختتمت مديرية الشباب والرياضة فى شمال سيناء اليوم، فعاليات التصفيات المحلية لبطولة المحافظات الحدودية فى نسختها الثالثة والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونظمتها إدارة الرياضة بالمديرية برئاسة وليد أبو خليل.
 

وأكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن ختام الفعاليات انطلق على عدة مراحل كانت بدايتها تصفيات كرة القدم الشاطئية ( بنين ) والكرة الطائرة الشاطئية ( بنين وبنات ) وذلك أمام إدارة شباب العريش، كما أقيمت التصفيات الخاصة بتنس الطاولة وكرة السرعة والشطرنج والكاراتيه بمركز شباب 6 أكتوبر، وأقيمت التصفيات الخاصة بالملاحة البحرية يوم الأربعاء أمس بجامعة العريش.
 

وأشار كليب راشد إلى أن اليوم كان ختام التصفيات حيث احتض ستاد العريش الرياضى والصالة المغطاة وحمام السباحة الأوليمبى والملاعب الفرعية، الفعاليات الخاصة بكرة القدم ( بنين وبنات ) وكذلك الكرة الطائرة ( بنين وبنات) وكرة اليد ( بنين وبنات ) وألعاب القوى ( بنين وبنات ) والسباحة.

 

نهائى البطولة


وأعلن فى الختام أن محافظة أسوان ستقوم باستضافة نهائى البطولة التى يشترك فيها ست محافظات، وهى : شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح، علاوة على محافظة أسوان التى سوف تشهد ختام الفعاليات.


هذا .. وأعرب عن سعادته بالتنظيم الخاص بالمباريات وكذلك مستوى كافة اللاعبين، مؤكدا على ثقته فى حصول اللاعبين على العديد من الميداليات فى اليطولة وتتويج أبناء سيناء بها .

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ختام التصفيات المحلية بطولة الحدودية

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