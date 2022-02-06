عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: الجمعيات الأهلية شريك أساسي في التنمية المجتمعية

دعم اسر الشيخ زويد
دعم اسر الشيخ زويد الخزانات من جمعية الجورة

اكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى تعد شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية علي مستوي مراكز المحافظة،  إلى جانب الجهاز التنفيذي ..حيث ان لها دور قوي في التنمية خلال الفترة الماضية ولازلت تقوم بهذا الدور التنموي.
ووجه جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق برامج تنمية وتطوير الخدمات والمرافق بالقري الأكثر احتياجا ، إضافة إلى تنفيذ المشروعات لصالح أهالى القرية، والتجمعات التابعة لها.

دور محوري 

ومن جانبه.  أكد علي غيط ، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، الدور المحورى المهم للجمعيات الأهلية فى تحقيق التنمية المحلية من خلال الكوادر الفعالة التى تسعى لتطوير أهداف الجمعيات وخلق كيانات مجتمعية .

وقال ان  الجمعيات الأهلية النشطة   بالمحافظة ، تحرص علي إتاحة  القروض وتوفير الدعم اللازم لقيام هذه المشروعات الصغيرة وتسويقها محليا واقليميا ، للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب من خلال : اقامة مشروعات ومجمعات صناعية منتجة من الخامات المعدنية / مصانع تعليب أسماك / تعبئة الملح ..الخ  لاستيعاب أعداد الخريجين.
وأكد علي ان  الجمعيات الأهلية في سيناء، حصلت علي جائزة التميز التي تنظمها  الوزارة  علي مدي 3 سنوات متتالية ، لنشاطها البارز في تنفيذ مشروعات تخدم المجتمع المحلي. وجمعية الجورة،وجمعية كنوز البردويل، ومؤسسة الشجرة، والأخيرة حصلت علي الجائزة عام2021م.

txt

شوشة: تسليم التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء للمستفيدين 25 أبريل

الجمعيات الاهلية شريك أساسي التنمية

ترشيحاتنا

روسيا تدق ناقوس الخطر بسبب “المسيرات العسكرية” في أوكرانيا

مباراة مصر والسنغال .. إعلامي مغربي: الفراعنة أمام فرصة تاريخية لاقتناص اللقب الثامن في كان2021

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا

مصر والسنغال .. حكاية 7 ألقاب تزين تاريخ الفراعنة في أمم إفريقيا

انتفاضة وطنية.. عاصمة كندا تحت الحصار والشرطة تعبر عن عجزها |فيديو

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بمن حضر.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي على مونتيري

فنانة سودانية شهيرة تعلن عن معاناتها من مرض السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

ريان لم يكن الأول.. واقعة متعددة لأطفال ضلوا طريقهم | فيديوجراف

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ