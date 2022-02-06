محافظ شمال سيناء: الجمعيات الأهلية شريك أساسي في التنمية المجتمعية

اكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى تعد شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية علي مستوي مراكز المحافظة، إلى جانب الجهاز التنفيذي ..حيث ان لها دور قوي في التنمية خلال الفترة الماضية ولازلت تقوم بهذا الدور التنموي.

ووجه جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق برامج تنمية وتطوير الخدمات والمرافق بالقري الأكثر احتياجا ، إضافة إلى تنفيذ المشروعات لصالح أهالى القرية، والتجمعات التابعة لها.

دور محوري

ومن جانبه. أكد علي غيط ، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، الدور المحورى المهم للجمعيات الأهلية فى تحقيق التنمية المحلية من خلال الكوادر الفعالة التى تسعى لتطوير أهداف الجمعيات وخلق كيانات مجتمعية .

وقال ان الجمعيات الأهلية النشطة بالمحافظة ، تحرص علي إتاحة القروض وتوفير الدعم اللازم لقيام هذه المشروعات الصغيرة وتسويقها محليا واقليميا ، للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب من خلال : اقامة مشروعات ومجمعات صناعية منتجة من الخامات المعدنية / مصانع تعليب أسماك / تعبئة الملح ..الخ لاستيعاب أعداد الخريجين.

وأكد علي ان الجمعيات الأهلية في سيناء، حصلت علي جائزة التميز التي تنظمها الوزارة علي مدي 3 سنوات متتالية ، لنشاطها البارز في تنفيذ مشروعات تخدم المجتمع المحلي. وجمعية الجورة،وجمعية كنوز البردويل، ومؤسسة الشجرة، والأخيرة حصلت علي الجائزة عام2021م.