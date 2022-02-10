الكويت.. تسجيل 3324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 3324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 593889.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكويتية الدكتور عبد الله السند إنه تم تسجيل 5495 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 543624 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر91 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجل ثالث حالات وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2517 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 91 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها والتى تزال تتلقى الرعاية اللزمة 47748 ووصل إجمالي عدد الحاالت في أجنحة كوفيد 19 إلى 473.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 28081 ليصبح مجموع الفحوصات 7226936 مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه المسحات بلغت 8ر11 في المئة.