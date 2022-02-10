كاماتشو نجم الهلال السابق: الأهلي تعرض للظلم في كأس العالم للأندية.. وأرشح الزعيم للتتويج بالبرونزية |حوار

في صراع عربي على برونزية كأس العالم للأندية، يلتقي الأهلي عملاق إفريقيا مع الهلال السعودي زعيم آسيا، بعد غد السبت، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

الأهلي في أحلك الظروف وبدون معظم لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الإصابات استطاع أن يهزم مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي، لكنه خسر أمام بالميراس في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد.

يستهدف الأهلي إنهاء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بحصد البرونزية على حساب الهلال، بعد أن كان طموح اللاعبين والجهاز الفني واللاعبين التأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر، ولكن الظروف الطارئة وقفت عائقا أمام حلم المارد.

على الجانب الآخر، أحرج الهلال السعودي الذي يضم محترفين على مستوى عالٍ، فريق تشيلسي “بطل أوروبا” أمس السبت، بتقديم أدءا مميزا، لكنه خسر في النهاية بهدف دون رد.

البرازيلي كارلوس كماتشو صاحب الخبرات الكبيرة في الدوري السعودي، والذي لعب في صفوف الهلال وأهلي جدة والشباب، يتحدث لـ “صدى البلد” عن مواجهة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية، والمرشح للفوز باللقب بين تشيلسي وبالميراس، والعديد من الأمور التي تخص البطولة.

إليكم نص الحوار:

في البداية ما رأيك في أداء الهلال أمام تشيلسي؟

الهلال قدم مباراة جيدة أمام تشيلسي خاصة الشوط الثاني وكان قريبا من تسجيل هدف التعادل، لكنه أحرج تشيلسي بأداءه رغم الخسارة.

من أفضل لاعب في مباراة الهلال وتشيلسي من وجهة نظرك؟

سأختار بيريرا من الهلال.

كيف ترى المباراة المقبلة بين الأهلي والهلال؟

ستكون مباراة قوية، الأهلي يمتلك فريقا جيدا، ولكن أرشح الهلال للفوز إذا لعب بنفس المستوى الذي قدمه أمام تشيلسي في مباراة الأمس.

هل تابعت مباراتي الأهلي في كأس العالم للأندية؟

لقد شاهدت مباراته أمام بالميراس، الأهلي يمتلك فريقا قويا مثلما ذكرت منذ قليل.

ما تعرف عن الأهلي بشكل عام؟

لا استطيع مشاهدة جميع مباريات الأهلي من البرازيل، لكن أعلم أنه أحد أكبر أندية إفريقيا، ويحمل العديد من الألقاب القارية، ويضم لاعبين على أعلى مستوى.

هل تعرض الأهلي للظلم بحرمانه من لاعبيه الدوليين في بداية البطولة؟

نعم بالطبع، الأهلي تعرض للظلم، يجب أن تبدأ جميع الفريق البطولة بكامل قوتها.

من الأقرب لحصد لقب كأس العالم للأندية هذا الموسم؟

أعتقد أن بالميراس سيحققها هذا العام على حساب تشيلسي.

لعبت في العديد من الأندية السعودية.. ما هي أفضل محطة لك؟

أنا سعيد جدا بكل تجربة خضتها في الدوري السعودي، لا استطيع تحديد تجربة واحدة.

هل تود توجيه رسالة لجماهير الهلال السعودي؟

أقول لهم شكرا، العديد منهم يرسلوا لي دائما رسائل طيبة، كما أنهم ساعدوني كثيرا عندما كنت محترفا في صفوف الفريق، كما أقول لهم لهم مبروك لكم على هذا الأداء المشرف وعليكم أن تفخروا باللاعبين والنادي.