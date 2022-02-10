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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نور حياة تستقبل 500 مواطن في اليوم الأول بقرية الملاحة بكفر الشيخ

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية نور حياة

 

نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك في قرية الملاحة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.


قال محمد مطاوع، منسق صندوق تحيا مصر بكفر  الشيخ أقيمت قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية الملاحة بمركز سيدي سالم، تحت إدارة وتنظيم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدراة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية الأورمان والتي استفاد منها 500 مواطن استفادوا بالكشف والعلاج والنظارات داخل القافلة بالمجان والعمليات بمستشفى القوات المسلحة مجانا، وسيتم استئناف أعمال القافلة غداً الجمعة بداية من التاسعة صباحاً بالوحدة المحلية لقرية الملاحة.

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وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة ساعدت على الكشف المبكر عن مسببات ضعف الإبصار لدى تلاميذ المدارس الابتدائية، كما دعمت الخدمة الطبية المقدمة لغير القادرين في تخصص الرمد وعلاج المياه البيضاء، وهو اتجاه عالمي لمكافحة هذه المسببات وإعادة الأمل لمرضى العيون.

وأضاف أن القافلة الواحدة تستقبل ألف مواطن خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتوفر كشف الضغط والسكر، باعتبارهما إحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار، كما يتم كشف الرمد باستخدام أحدث الأجهزة التي تم توفيرها خصيصا للمبادرة.

ووفّرت المبادرة العلاج لنحو 137 ألف و333 مريضا، وأجرت 29 ألف 285عملية جراحية، فضلا عن تسليم 265 ألف نظارة طبية مجانا.

 

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية في 21 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسوان.

 

وأكد على أن خدمات المبادرة يتم تقديمها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن جانبها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

كفرالشيخ دمياط كفر الشيخ صندوق تحيا مصر محافظة كفر الشيخ

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