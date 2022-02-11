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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزير السياحة للاهتمام بالمنطقة المحيطة بدير المحرق في أسيوط

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة للاهتمام بالمنطقة المحيطة بدير المحرق فى القوصية بأسيوط.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المنطقة شهدت رحلة العائلة المقدسة، التى ظلت فى مصر أطول فترة لمدة 6 شهور و10 أيام.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان  وزارة السياحة باعتبار المنطقة المحيطة بالدير المحرق فى القوصية بأسيوط بإعتباره منطقة ثقافية ودينية وآثار، مؤكدة ضرورة الاهتمام بهذه المنطقة وإحياءها مثلما حدث فى الأقصر من خلال إقامة مناطق وفنادق.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاي.

ونص القانون في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

بينما منحت المادة الثالثة للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

طلب احاطة وزير السياحة الدير المحرق القوصية أسيوط

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