5 شروط لحصول المبدع الصغير على جائزة مالية وفقا للقانون.. إعرفها

يكفل مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، من خلال منح المبدع جائزة مالية بشكل سنوى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.

وينص مشروع القانون على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى، وتمنح الجائزة لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون، كما تمنح لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنة ثماني عشرة سنة، وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

ويستعرض موقع صدى البلد شروط الترشح للحصول على الجائزة المالية فيما يلى:

ــ أن يكون مصرى الجنسية.

ــ أن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ــ ألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

ــ ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.