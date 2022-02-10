خبراء: 32% من حالات الجلطات والسكتات الدماغية سببها علاجات التخسيس الوهمية ..فيديو

قالت دكتور مها راداميس، استشاري التغذية العلاجية، إن كل سن له احتياجاته، مؤكدا أنه لو تم العلاج بالتغذية العلاجية، يجب أن يتم توفير العلاج بالطريقة الأنسب، بعد القيام بتحاليل هامة، لتحديد أهم طرق العلاج.

وأضافت مها راداميس، خلال لقاء لها لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن هناك علاجات وهمية، تسبب مخاطر للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك علاجات وهمية للتخسيس كانت تسبب اكتئابا.

وتابعت دكتورة أسماء الدحدوح، اخصائي التغذية العلاجية، أن تخصص التغذية العلاجية يساهم في توفير العلاج لأي شخص مصاب بالسمنة، مؤكدا أن السمنة لها مخاطر على الصحة وتسبب الضغط والسكر وغيرها.

وأشارت اخصائي التغذية العلاجية إلى أن هناك من يقوم بالنصب باسم التغذية العلاجية، مؤكدا أنه يجب أن يتم الذهاب لطبيب متخصص، أو صيدلي متخصص في التغذية الأكلينيكة لأنه الوحيد القادر على صرف علاج مناسب.

وأكدت أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك 32% من حالات جلطات المخ والسكتات الدماغية من علاجات التخسيس الوهمية.