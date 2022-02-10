هيئة تدريبية.. الصحة توضح دور المجلس الصحي المصري.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المجلس الصحي المصري عبارة عن هيئة تعليمية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية،.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هيئة المجلس الصحي المصري مسئولة عن التدريب ما بعد الجامعي للممارسي الخدمة الصحية"، لافتا: "تدريب ممارسي الهدمة الصحية في جميع دول العالم أصبح عملي أكثر ما هو نظري".

وأوضح: "نحتاج لمشاركة علمية في التدريب حتى نحصل على طبيب ناجح، سواء أكان طبيب صيدلي أو أسنان أو بشري أو حتى تمريض"، مؤكدا: "كافة ممارسي الخدمة الصحية يحتاجوا إلى تدريب مهني".

وتابع: "هذا المجلس هو الجهة المسئولة عن وضع المعايير والأسس سواء للمناهج أو لأماكن التدريس أو المدربين الذين يمارسون تقديم الخدمة الصحية لجميع فئاتهم".