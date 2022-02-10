تراجع أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 400 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 749.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1% وسط تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم المقيدة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.