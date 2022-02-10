هل زوجته ضمنهم.. أسرة أبو جبل تظهر فى برنامج منى الشاذلي.. شاهد

حل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، و اسرته ضيوف على برنامج معكم منى الشاذلي، ولم تحضر زوجة أبو جبل ضمن الحضور، ولكن أشقاء أبو جبل فقط هم من حضروا.

وقد بكى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، خلال حديثه عن إصابته بفيروس كورونا، مع بداية بطولة الأمم الأفريقية، و حديث والدته معه، ونظراتها له قبل السفر.

وقال أبو جبل إن هذه اللحظات لن تنسي، وتأثرت أسرة أبو الجبل، وبكت هى الأخرى، مع أبو جبل.

وأكد أبو جبل أن ما وصل له بفضل الله وبـ دعوات والدته، موضحًا :" كنت مصاب بفيروس كورونا، وكنت محروم من السفر رغم التواجد فى المعسكر".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدته قبل السفر كانت تبكى و منهارة، وحزينة بسبب عدم سفري، وكشف أنه قال لـ والدته :" هخف خلال ثلاث أيام و وهلعب أفريقيا".

ولفت إلى أن والدته قبل السفر كانت تتمنى أن تحضنه، ولكن بسبب كورونا، ولذلك :" كان عندى غل أنى أخد فرصة وأثبت نفسي".

استقبل جمهور برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أسرة محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، بالتصفيق الحار، الفرحة وخلال الاستقبال لم تظهر زوجة أبو جبل.

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، كسب احترام وتقديم الجميع من القارة، موضحة أن أبو جبل كان مصابا بـ كورونا فى بداية البطولة ، و أصبح فى نهاية البطولة بطل البطولة.

وأضافت منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أن أبو جبل قدم أداء مشرفا وعظيما مع المنتخب، وتصدي لـ كرات كثيرة، وضربات جزاء جعلت مصر فى المباراة النهائية.

ولفتت إلى أن أبو جبل أحد أهم المكاسب فى بطولة الأمم الأفريقية، وأصبح من أساطيل حراس المرمى بمصر.

وأشار إلى أن أبو جبل كان لديه ضبط نفس، ولم يتعرض لـ الاهتزاز خلال مشاركته كبديل.