للمرأة السعودية ..  5 سيارات هاتشباك موديل 2022 .. صور

يضم السوق السعودي باقة متنوعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة الهاتشباك، والتي تلقى باقبال كبير وسط فئة الشباب والجمهور النسائي ايضا، لما تتضمنه هذه الاصدارات من عدة مقاومات، مثل ابعادها الهيكلية المتقاربة، والتي تمنحها أفضلية الاصطفاف، إلى جانب التعزيزات الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات للمرأة السعودية من فئة الهاتشباك وسط موديلات 2022.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

1 – كيا بيكانتو موديل 2022

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 84 حصانا، وعزم دوران 122 نيوتن/متر، مقتارن بناقل حركة اوتوماتيكي جر أمامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 161 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 13.7 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 داخل السوق السعودي بين 42.620 و 59.252 ريال.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

2 – فيات 500 موديل 2022

دعمت السيارة فيات 500 موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي، يستطيع ان يولد قوة 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 182 كيلومتر في الساعة، بينما تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم في فترة زمنية تستغرق 11 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 5.8 لتر لكل 100 كم.

وتبدأ أسعار السيارة فيات 500 موديل 2022 داخل السوق السعودي من 71.185 ريال حتى 82.685 ريال.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

3 – سوزوكي بالينو موديل 2022

زودت السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 91 حصانا، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع تجعلها تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

وتقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة تبدأ من 50.255 ريال حتى 55.058 ريال.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

4 – هيونداي جراند I10 موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي جراند I10 موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة 83 حصانا، و 114 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 155 كيلومتر في الساعة، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 15.4 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويبلغ سعر السيارة هيونداي جراند I10 موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 54 الف ريال.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

5 – كيا ريو موديل 2022

تتسارع السيارة كيا ريو موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 7 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 123 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة.

وتبدأ أسعار السيارة كيا ريو موديل 2022 من 54.890 إلى 62.590 ريال سعودي.