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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات عائلية موديل 2022 في الإمارات ..صور

5 سيارات عائلية موديل
5 سيارات عائلية موديل 2022 في الامارات

تعتبر فئة السيارات العائلية واحدة من أبرز الإصدارات المطروحة داخل الاسواق العالمية والعربية، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتناسب مع متطلبات الاسرة، بالإضافة إلى الارتفاع الجيد وخاصة لفئة الـSUV، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ 5 سيارات عائلية داخل السوق الاماراتي لموديل 2022.

5 سيارات عائلية موديل 2022 في الامارات 

1 – شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

دعمت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة 149 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2.750 متر، وبطول كلي يبلغ 4.655 متر، و 1.835 متر للعرض.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 داخل سوق الامارات من 66.400 درهم حتى 76.800 درهم.

5 سيارات عائلية موديل 2022 في الامارات 

2 - فورد اكسبدشن EL موديل 2022 

زودت السيارة فورد اكسبدشن EL موديل 2022 بمحرك 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 365 حصانا، و 570 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، ومن خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 9.5 ثانية.

وتقدم الفئة الأولى من السيارة فورد اكسبدشن EL موديل 2022 بقيمة قدرها 183.750 درهم، بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة بلغت 250 الف درهم.

5 سيارات عائلية موديل 2022 في الامارات 

3 - لاند روفر ديفندر موديل 2022 

حصلت السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 على محرك 2000 سي سي، بقوة 300 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة لمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج 400 حصانا، و 550 نيوتن/من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 208 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.1 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 من 231.105 درهم حتى 372.120 درهم.

5 سيارات عائلية موديل 2022 في الامارات 

4 – فولكس فاجن طوارق موديل 2022 

تستمد فولكس فاجن طوارق موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة 340 حصانا، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بمنظومة الدفع الكلي للعجلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 235 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم في مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 داخل السوق الاماراتي بين 173,371 درهم و 215,440 درهم.

5 سيارات عائلية موديل 2022 في الامارات 

5 – نيسان باترول موديل 2022

دعمت السيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصانا، وعزم دوران يبلغ 395 نيوتن/متر، بالاضافة لمحرك سعة 8 سلندر 5600 سي سي، قادر على انتاج 400 حصانا، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات تنطلق تلك النسخة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.3 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2022 من 199.900 درهم حتى 385 الف درهم اماراتي.

سيارات بسبب انقطاع الكهرباء موديل 2022 5 سيارات عائلية السوق الاماراتي

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