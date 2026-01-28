مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في هجوم روسي على كييف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي وقت سابق، اختتمت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، محادثات السلام الثلاثية، التي جرت بوساطة أمريكية في أبو ظبي، ووصفتها كييف بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الهجمات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الاجتماعات التي استمرت يومين في دولة الإمارات- وهي الأولى بصيغة ثلاثية منذ سنوات- ركزت على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب، والضمانات الأمنية اللازمة لجعل أي اتفاق ذا مصداقية، وذلك وفق ما نقلته مجلة «بولتيكو» الأوروبية.

وكتب زيلينسكي ، على منصة «إكس»: «قدّم وفدنا تقريره؛ وقد اختُتمت الاجتماعات في الإمارات… نوقشت العديد من القضايا، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة».

وشارك في المحادثات كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين من الأطراف الثلاثة. وضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم أوميروف ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، فيما مثّل روسيا مسؤولون من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، أما الوفد الأميركي فضم مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ومستشارين كباراً في البيت الأبيض.

وأوضح زيلينسكي، أن الجانب الأمريكي طرح صيغاً محتملة لإضفاء الطابع الرسمي على أي تسوية مستقبلية، إضافة إلى الحاجة إلى مراقبة وإشراف أميركيين على أي وقف لإطلاق النار أو عملية سلام محتملة.