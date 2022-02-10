صحة النواب: المصابون بأوميكرون 85% من إجمالي الإصابات في مصر

قال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن 85% من المصابين بكورونا فى مصر مصابون بمتحور أوميكرون، لافتا إلى أنه يصيب الجهاز التنفسى العلوى.

وتابع رئيس لجنة الصحة، خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، المصاب بـ أوميكرون يُعزل 5 أيام فقط ويعود للحياة الطبيعية بعد ذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأوضح حاتم، أنه من المتوقع انتهاء الموجة الخامسة من كورونا فى شهر مارس القادم، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه من إصابات هى الحالات التى تجرى التحليل فقط، حيث إن هناك الكثير من المواطنين لا يجرون تحاليل.

متحدث الصحة



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية تخطت تطعيم 43% من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا، معقبا: "تخطينا 43% من تطعيم الفئات المستهدفة".

وأضاف "عبد الغفار" أن "المواطنين الذين ليس لديهم أمراض مزمنة ويلتزمون بالعزل المنزلي عليهم الاتصال بالأرقام التي حددتها وزارة الصحة حتى يحصلوا على الاستشارة الطبية الصحيحة في منزلهم".

وأوضح: "الذين ليس لديهم عوامل خطورة هناك أعراض تحتاج إلى ترك العزل المنزلي والتوجه إلى المستشفى فورا، وهي ارتفاع مستمر في درجة الحرارة لا يستجيب للمخفضات أو وجود صعوبة في التنفس، ومنها أعراض الجهاز التنفسي الشديدة، أو انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92".