حيثيات حكم مجازاة طالب جامعة حلوان المتحرش

أودعت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الدعوي المقامة من أحد الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان والتي طالب فيها بوقف قرار الجامعة برسوبه عاما كاملا في الكلية علي خلفية ضبطه في وضع مخل مع زميلته داخل الحرم الجامعي.

وقالت المحكمة انه كان من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعي كان مقيدا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة - جامعة حلوان في العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، وقد نسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

وأضافت، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية، وقد تظلم المدعي من قرار مجلس التأديب الابتدائي المذكور، وتمت إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره المطعون عليه بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۲ بقبول استئناف المدعى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبا في جميع مواد العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

وحيث إنه يستبين من مطالعة محضر التحقيق الذي تم إجراؤه مع المدعي بأنه قد أقر بما نسب إليه بشأن ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي ولم يذكر حدوث الواقعة ونسبتها إليه بل أقر واعترف بفعلها.

فضلاً عن اعتراف وإقرار زميلته المشاركة معه في الواقعة المذكورة بحدوثها وذلك وفقاً للثابت من محضر التحقيق الذي تم إجراؤه معها، لما كان ذلك، وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة المدعي عنها باعتبار أنها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة ١٢٤ من اللائحة المشار إليها وقد صدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ومن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سبيه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون.