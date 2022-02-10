عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيثيات حكم مجازاة طالب جامعة حلوان المتحرش

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الدعوي المقامة من أحد الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان والتي  طالب فيها بوقف قرار الجامعة برسوبه عاما كاملا  في  الكلية  علي خلفية ضبطه في وضع مخل مع زميلته داخل الحرم الجامعي.

وقالت المحكمة انه  كان من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعي كان مقيدا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة - جامعة حلوان في العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، وقد نسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

وأضافت، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية، وقد تظلم المدعي من قرار مجلس التأديب الابتدائي المذكور، وتمت إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره المطعون عليه بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۲ بقبول استئناف المدعى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبا في جميع مواد العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

وحيث إنه يستبين من مطالعة محضر التحقيق الذي تم إجراؤه مع المدعي بأنه قد أقر بما نسب إليه بشأن ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي ولم يذكر حدوث الواقعة ونسبتها إليه بل أقر واعترف بفعلها.

فضلاً عن اعتراف وإقرار زميلته المشاركة معه في الواقعة المذكورة بحدوثها وذلك وفقاً للثابت من محضر التحقيق الذي تم إجراؤه معها، لما كان ذلك، وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة المدعي عنها باعتبار أنها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة ١٢٤ من اللائحة المشار إليها وقد صدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ومن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سبيه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون.

القضاء الادارى جامعة حلوان مجلس التأديب مجلس الدولة كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

صحة النواب: انتهاء الموجة الخامسة من كورونا في مارس القادم

ترشيحاتنا

شاهد صورة محمد أبو جبل فى بطاقة الرقم القومي.. فيديو

حديثة العهد بالدبلوماسية .. من هي أنالينا باربوك وزير الخارجية الألمانية الجديدة؟

وفاة الفرنسي لوك مونتانييه الحائز على نوبل الطب لاكتشافه الإيدز

شاهد..محمد أبو جبل يقلد الفنان محمد منير

إبراهيم عيسى: أنا مين علشان أفتي

مصدر امنى يكشف حقيقة ادعاءات التعذيب داخل السجون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ