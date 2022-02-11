عبد العال يرد على "النني" ويوضح أسباب انتقاده لأدائه

كشف رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، موقفه من الهجوم عليه بعدما انتقد أداء محمد النني مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "منحت النني تقييم 10/10 فى مباراة كوت ديفوار بعدما قدم أداء مميز وحصل علي جائزة رجل المباراة، انتقادي للنني جعله يقدم أفضل أداء له".

وأضاف: "النني قدم أفضل مستوي له أمام المغرب وكوت ديفوار، والجميع انتقد أدائه أمام نيجيريا".

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم موزمبيق بثنائية حسام حسن

شهد يوم الثلاثاء المقبل 10 فبراير عام 1998 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب موزمبيق بهدفين نظيفين.

جاء ذلك في إطار منافسات الجولة الاولي من المجموعة الرابعة لنهائيات كأس الامم الافريقية الحادية و العشرين و التي أقيمت فى بوركينا فاسو.

حسام حسن سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 14 و 44 من الشوط الاول من المباراة التي شهدها ستاد الملعب البلدي بمدينة بوبو ديو لاسو وحضرها 20 ألف متفرج تحت قيادة تحكيمية للغيني مامادوبا كامارا.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

نادر السيد / ياسر رضوان / مدحت عبد الهادي / سمير كمونة / محمد يوسف / ياسر ريان / احمد حسن / هاني رمزي / عبد الستار صبري/ حازم امام / حسام حسن

وضمت تشكيلة منتخب موزمبيق كل من:

روي إيفورا / أدينو / توماس / جوجو / بينتو باروس / بوليتو / ماريو أرتور / جوسياس/ أفيلينو / كوندي / تيكو-تيكو