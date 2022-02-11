رضا عبد العال: المنتخب لا يحتاج ل"طارق حامد" فى مباراتي السنغال

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عدم احتياج المنتخب الوطني لخدمات طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، فى مباراتي السنغال المقرر لهما فى الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "المنتخب الوطني ليس بحاجة خلال الوقت الحالي لطارق حامد، ولاعبي خط الدفاع والوسط بالفراعنة مميزين ولا يحتاجات لتدعيم، واللاعب الوحيد الذى يجب أن ينضم هو افشة".

وأضاف: "خط دفاع المنتخب قدم أداء مميز للغاية فى بطولة أفريقيا من خلال الثلاثي أحمد حجازي والونش ومحمد عبدالمنعم، إلى جانب خط الوسط".

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم موزمبيق بثنائية حسام حسن

شهد يوم الثلاثاء المقبل 10 فبراير عام 1998 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب موزمبيق بهدفين نظيفين.

جاء ذلك في إطار منافسات الجولة الاولي من المجموعة الرابعة لنهائيات كأس الامم الافريقية الحادية و العشرين و التي أقيمت فى بوركينا فاسو.

حسام حسن سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 14 و 44 من الشوط الاول من المباراة التي شهدها ستاد الملعب البلدي بمدينة بوبو ديو لاسو وحضرها 20 ألف متفرج تحت قيادة تحكيمية للغيني مامادوبا كامارا.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

نادر السيد / ياسر رضوان / مدحت عبد الهادي / سمير كمونة / محمد يوسف / ياسر ريان / احمد حسن / هاني رمزي / عبد الستار صبري/ حازم امام / حسام حسن

وضمت تشكيلة منتخب موزمبيق كل من:

روي إيفورا / أدينو / توماس / جوجو / بينتو باروس / بوليتو / ماريو أرتور / جوسياس/ أفيلينو / كوندي / تيكو-تيكو