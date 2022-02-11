الهلال : طلبنا حضور 45 ألف متفرج لمباراة الأهلي

أكد هيثم السوباط المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني أن ناديه طلب حضور 45 ألف متفرج لمباراة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال هيثم السوباط في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نرحب بفريق الأهلي في السودان، نمتلك توأمة مع الأهلي وعلاقتنا قوية به وليس أول مرة سيتواجد في السودان"

أضاف: "طلبنا حضور 45 ألف متفرج لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وهي سعة ستاد الجوهرة"

وختم حديثه قائلا: "السفير المصري في السودان تواصل مع رئيس الهلال واللقاء كان مثمرا للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتنقل الأهلي إلى السودان وتفاصيل اللقاء وتم الاتفاق على كافة الأمور وبالطبع واجبنا تكريم ضيفنا وحرصنا على اطمئنان السفير بأن الأهلي في بلده"

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم موزمبيق بثنائية حسام حسن

شهد يوم الثلاثاء المقبل 10 فبراير عام 1998 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب موزمبيق بهدفين نظيفين.

جاء ذلك في إطار منافسات الجولة الاولي من المجموعة الرابعة لنهائيات كأس الامم الافريقية الحادية و العشرين و التي أقيمت فى بوركينا فاسو.

حسام حسن سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 14 و 44 من الشوط الاول من المباراة التي شهدها ستاد الملعب البلدي بمدينة بوبو ديو لاسو وحضرها 20 ألف متفرج تحت قيادة تحكيمية للغيني مامادوبا كامارا.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

نادر السيد / ياسر رضوان / مدحت عبد الهادي / سمير كمونة / محمد يوسف / ياسر ريان / احمد حسن / هاني رمزي / عبد الستار صبري/ حازم امام / حسام حسن

وضمت تشكيلة منتخب موزمبيق كل من:

روي إيفورا / أدينو / توماس / جوجو / بينتو باروس / بوليتو / ماريو أرتور / جوسياس/ أفيلينو / كوندي / تيكو-تيكو