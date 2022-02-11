يوفينتوس يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق يوفينتوس الايطالي ل نصف نهائي كأس إيطاليا عقب الفوز أمام ساسولو ٢-١ في المباراة التي أقيمت عليملعب "إليانز" ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.



وأحرزالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الاول ليوفنتوس في الدقيقه ال ٣ للمباراة ، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس ساسولو.

وتعادل حامد جونيور تراورى لفريق ساسولو فى الدقيقة 24 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى احرز روان تريسولدى هدف يوفنتوس الثانى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 88 من زمن المباراة.

و سيواجه يوفنتوس فى دور نصف نهائي فريق فيورنتينا عقب فوزه أمام فريق أتالانتا بنتيجة 3 - 2، وتجمع المباراة الثانية فى دور نصف النهائي ميلان مع جاره الإنتر فى ديربى ميلانو.