الفيفا مضطر .. شوبير يكشف سر اختيار توربان مرة أخرى لمباراة الأهلي والهلال

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” بتعيين كليمات توربان لإدارة مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية .

وأضاف شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الاهلي سعي بقوه فور إعلان الحكم لتغييره ولكن فور علم المسؤولين بالسبب تراجعوا عن الاعتراض الرسمي علي الحكم .

وتابع أن الفيفا اضطر لاختيار توربان مره اخري لإدارة مباراة الأهلي عقب ادارته لمباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية .

وتابع أن الفيفا أجبر علي الامر في ظل وجود مصطفي غربال ولكنه من افريقيا “ مينفعش يدير المباراة ” بالاضافه لأن الحكم الاسترالي الآخر من آسيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عن تعيين الفرنسى كليمان توربان حكما لمواجهة النادى الأهلى مع نظيره فريق الهلال السعودى فى الديربى العربى المونديالى على تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

ويواجه الأهلى نظيره الهلال السعودى فى الثالثة من عصر غد السبت فى ختام مشوار الفريقين بالبطولة