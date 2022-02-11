موسمياني ردا على الأهلي: سنعود معا بالتأكيد لكأس العالم للأندية مرة أخرى العام المقبل

وجه بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية .

وكتب موسمياني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ردا على تغريدة الصفحه الرسميه والتي كتبت “ نثق بك دائما ”.

ليرد موسمياني :"سنعود معًا بالتأكيد لكأس العالم للأندية مرة أخرى العام المقبل".

و استأنف الأهلى تدريباته أمس على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.