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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقترب من حسم التجديد لموسيماني

صدى البلد

قال محمود شوقي، الناقد الرياضي، إن النادي الأهلي، قد اقترب بشكل كبير من حسم التجديد لمدربه الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني.

وأضاف محمود شوقي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، :" الأهلي يقترب من حسم التجديد لموسيماني، في إدارة القلعة الحمراء، متمسكة بموسيماني هناك جلسة ستجمع بينهما، عقب العودة من الإمارات".

وتابع :" للأسف بطولة كأس العالم للأندية، غير عادلة بنظامها الحالي ويجب تعديله، خاصة وأن بطلي أمريكا الجنوبية، وأوروبا يخوضان مباراتين فقط، كما أن الأهلي تعرض لظلم كبير في هذه النسخة بسبب تعارض موعد البطولة مع كأس أمم إفريقيا".

وأكمل:" الأهلي خاض اليوم، مرانا قويا ومنضبطا، واللاعبون يرغبون في تحقيق الفوز وحصد البرونزية لمصالحة الجماهير، رغم صعوبة مباراة الهلال السعودي".

وعن اختيار الحكم الفرنسي، كليمان توربان، قال :" يتردد إن اختيار هذا الحكم، جاء بسبب إصابة الحكمين، الأرجنتيني والمكسيكي بإصابات عضلية، بجانب استبعاد الحكمين، الاسترالي والجزائري لأنهما يمثلان قارتي أسيا وإفريقيا".

موسيمانى الأهلى الهلال السعودي كأس العالم للاندية بيتسو موسيماني

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