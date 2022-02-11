نجم الزمالك السابق: "الأهلي احترم بالميراس زيادة عن اللزوم ولازم يستحوذ على الكرة ضد الهلال"

أكد أحمد مجدي نجم الزمالك السابق أن الأهلي يجب أن يستحوذ على الكرة في مباراة الهلال السعودي بكأس العالم للأندية.

قال أحمد مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد أن يستحوذ الأهلي على الكرة في مباراة الهلال وأرى أن الأهلي احترم بالميراس زيادة عن اللزوم لذلك لابد من السيطرة على الكرة في مباراة الهلال".

أضاف: "ميزة الهلال تكمن في سيطرته على الكرة والاستحواذ وبالتالي يهدد مرمى المنافس مثلما فعل ضد تشيلسي".

وختم حديثه قائلا:"الهلال لديه نقطة سلبية في الخط الخلفي حيث يترك الهلال مساحات في الخلف بسبب الاندفاع الهجومي لذلك لابد من استغلال الأهلي لتلك المساحات ولذلك لابد من الدفع بمحمد شريف لاستغلال تلك المساحات بسرعاته".



