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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب فوز ليفربول ..جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

صدى البلد

حقق فريق ليفربول الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت امس الخميس ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي على ستاد آنفيلد.

تقدم ليفربول في الدقيقة 34 عن طريق كرة بدأت من ضربة ركنية، بعدما نفذا ألكسندر أرنولد من الجانب الأيمن، واستقبلها فان دايك برأسية تصدى لها كاسبر شمايكل لترتد أمام ديوجو جوتا الذي تابعها بتسديدة في الشباك.

وأحرز دييجو جوتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعد خطأ دفاعي من ليستر سيتي ليحصل ماتيب على الكرة ويمررها إلى البرتغالي ليقتل المباراة.

شارك محمد صلاح في المباراة بالدقيقة 60 من أحداثها على حساب لاعب الفريق روبيرتو فيرمينو.

حصل محمد صلح على فرصة خطيرة في الدقيقة 74  مجهود فردي تماما، بعدما استخلص الكرة من دفاع ليفربول وسددها على مرمى كاسبر شمايكل لكنه كان في الموعد وأبعدها لركنية.

وبعد دقيقة واحدة كان شمايكل البطل من جديد بعدما انطلق اللاعب المصري بالكرة وواجه الحارس الدنماركي وجها لوجه لكن اليد اليمنى كانت في الموعد وأبعدت الكرة عن مرمى ليستر سيتي.

 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

وتواجد تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة 

فيما احتل وست هام المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 وارتقى ارسنال الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة 

وجاء خامسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد برصيد 39 نقطة 

 

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