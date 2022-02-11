عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يكشف عن إمكانية عودته لـ الزمالك وتعليقه على غيابه عن المنتخب

صدى البلد

 

كشف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاهلي المعار لـ هاتاي سبور التركي عن إمكانية عودته للفريق مرة أخري عقب انتهاء إعارته. 

 

وأكد كهربا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أن علي تواصل دائم بـ لاعبي الفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة مشددا أنه يتابع مباريات الفريق في كأس العالم للأندية. 

 

وأضاف أن الأهلي هو بيته ويرغب في العودة بالطبع ولكن الأمر ليس بيده خاصة في ظل وجود بند في العقد بأحقية الشراء مقابل مبلغ محدد مشددا أن عقد إعارته ينتهي في مايو المقبل وسينتظر لحسم مصيره.

 

وأضاف أنه من الصعب ان يعود للزمالك مرة أخرى مشددا أنه في حال انتهى عقده مع الأهلي يواصل الاحتراف بالخارج.

 

وعن منتخب مصر فأكد أنه كان يتمني الانضمام ولكن كان سيظلم للاعب آخر يشارك في المباريات باستمرار مشددا أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب اختار مجموعه من افضل اللاعبين

 

وأكمل أن فتوح وأبو جبل ومحمد عبد المنعم تألقوا بشدة في البطولة قائلا "أحمد فتوح لما كنت بشوفه كنت بضحك لأنه بيفكرني بنفسي لما كنت بلعب في الشارع وهو يستحق اللعب في أكبر أندية العالم".

 

وتابع أن أبو جبل علي تواصل دائم به بالإضافة لـ جنش ومصطفي فتحي وأوباما.
 

الأهلى كهربا الزمالك منتخب مصر كأس العالم للاندية سيد عبدالحفيظ مصطفى فتحي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عادل مصطفى: الهلال الطرف الأقوى في مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

كهربا يكشف عن إمكانية عودته لـ الزمالك وتعليقه على غيابه عن المنتخب

الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ