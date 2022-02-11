كهربا يكشف عن إمكانية عودته لـ الزمالك وتعليقه على غيابه عن المنتخب

كشف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاهلي المعار لـ هاتاي سبور التركي عن إمكانية عودته للفريق مرة أخري عقب انتهاء إعارته.

وأكد كهربا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أن علي تواصل دائم بـ لاعبي الفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة مشددا أنه يتابع مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

وأضاف أن الأهلي هو بيته ويرغب في العودة بالطبع ولكن الأمر ليس بيده خاصة في ظل وجود بند في العقد بأحقية الشراء مقابل مبلغ محدد مشددا أن عقد إعارته ينتهي في مايو المقبل وسينتظر لحسم مصيره.

وأضاف أنه من الصعب ان يعود للزمالك مرة أخرى مشددا أنه في حال انتهى عقده مع الأهلي يواصل الاحتراف بالخارج.

وعن منتخب مصر فأكد أنه كان يتمني الانضمام ولكن كان سيظلم للاعب آخر يشارك في المباريات باستمرار مشددا أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب اختار مجموعه من افضل اللاعبين

وأكمل أن فتوح وأبو جبل ومحمد عبد المنعم تألقوا بشدة في البطولة قائلا "أحمد فتوح لما كنت بشوفه كنت بضحك لأنه بيفكرني بنفسي لما كنت بلعب في الشارع وهو يستحق اللعب في أكبر أندية العالم".

وتابع أن أبو جبل علي تواصل دائم به بالإضافة لـ جنش ومصطفي فتحي وأوباما.

