رئيس النواب يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.. اليوم

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022 في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة المُوجهة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

تأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني ، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ومن المُقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية.

كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين لتتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.