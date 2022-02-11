لأول مرة.. تعيين مسؤول إسرائيلي في منصب رسمي بالبحرين

تم الإعلان في وقت متأخر من مساء الخميس، عن تعيين تاريخي غير مسبوق على مستوى دولة الاحتلال، لمسؤول رفيع في الجيش في منصب رسمي في البحرين، وفق ما كشف الموقع العبري الإخباري 13.

وتابع الموقع الإسرائيلي أن ضابطا بحريا سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع القادمة.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير جيش الاحتلال بيني جانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي. وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط إسرائيلي يعين بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.

ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي بين إسرائيل ودول الخليج زخما جديدا في المستقبل القريب.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "الجيش يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. وقبل هذا، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى".