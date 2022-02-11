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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. نجيب ميقاتي يعلن عن قانون جديد لقطاع المرافىء

ميقاتي
ميقاتي

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إطلاق الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بمرفأ بيروت مجددا وإعادة إعماره.

وبدوره؛ أوضح رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​، في احتفال في ​السراي الحكومي، قائلا «انفجار ​مرفأ بيروت​ عام 2020 شكل محطة موجعة في تاريخ ​الوطن​، لن يمحي آثارها مرور الزمن مهما طال»، لافتا إلى أن ورشة النهوض ب​المرفأ​ من جديد وإعادة اعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية».

وقال : «نطلق اليوم الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجددا وإعادة إعماره، وأن ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافىء، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الأمثل».

وأتم قائلا  «نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية».

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