أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

حسم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، موقفه الاجتماعي على الهواء، بعد سؤال الإعلامية منى الشاذلي، وقال إن الموقف به مشكلات حاليًا.

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رد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، على سؤال شغل الجميع فى الفترة الماضية، وهو ما يتعلق "الحالة الاجتماعية".

وقال أبو جبل ردا على منى الشاذلي: "الحالة الاجتماعية عادي" وردت منى : "والله!!! كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية، ليرد "فيها مشكلات شوية".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه سعيد بكم الإعجاب من الجمهور، وأنه يرد على بعض القلوب التى تأتى له، وفى البعض الآخر لا يرد.