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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الهلال السعودي: نحترم الأهلي.. وهذا سلاحنا للفوز ببرونزية العالم

ليوناردو جارديم المدير
ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السعودي

شدد البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على صعوبة مباراة الأهلي المقرر لها، غد السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وقال جارديم خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والأهلي: "نخوض غدا مباراة هامة أمام الأهلي بعد عدم قدرتنا في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

 

وتابع جارديم: "متأكد بأن الأهلي لديه نفس الهدف الذي نسعى إليه في كأس العالم للاندية، وهو تحقيق أفضل مركز ممكن في البطولة".

 

وأضاف: "نحترم المنافس ونحاول أن ندخل كل مباراة بقوة، تتمثل استرتيجيتنا في لقاء الغد، بالسيطرة على الكرة طوال مجريات المباراة".

 

واختتم: "نريد أن نلعب بشدة، وكرة القدم الحديثة تعتمد على اللعب بالشدة وامتلاك الكرة".

 

الأهلي ضد الهلال:

 

الأهلي في أحلك الظروف وبدون معظم لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الإصابات استطاع أن يهزم مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي، لكنه خسر أمام بالميراس في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد.

يستهدف الأهلي إنهاء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بحصد البرونزية على حساب الهلال، بعد أن كان طموح اللاعبين والجهاز الفني واللاعبين التأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر، ولكن الظروف الطارئة وقفت عائقا أمام حلم المارد.

على الجانب الآخر، أحرج الهلال السعودي الذي يضم محترفين على مستوى عالٍ، فريق تشيلسي “بطل أوروبا” أول أمس الأربعاء، بتقديم أداء مميز، لكنه خسر في النهاية بهدف دون رد.

ويحلم فريق الهلال بحصد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه أمام الأهلي في مباراة الغد.

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