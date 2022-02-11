الخارجية الأمريكية: توقعات ببدء الغزو الروسي لأوكرانيا قريبا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية، قائلا إن "غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية"، التي تجري حاليا في بكين.

وقال وزير الخارجية الامريكية في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالب في وقت سابق اليوم الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا، في ظل تفاقم الأوضاع وسط مخاوف من غزو روسي للبلاد.



يذكر أن التوتر بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الغربية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى

وتصاعد حدة الخلاف خلال الأشهر الأخيرة بعد أن اتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات

وتناولت محادثات الحوار الرباعي الأزمة المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، إذ وصف بلينكن حشد روسيا قواتها بأنه يشكل تحديا للنظام العالمي القائم على القواعد.

وأضاف في تصريحات في افتتاح الاجتماع "يشمل هذا الدفاع عن حق جميع البلدان في اختيار مسارها الخاص بمنأى عن الترهيب وحق احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سواء هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي أو في أوروبا أو في أي مكان آخر بالعالم".

وتتهم روسيا، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو نشر صواريخ في الدول القريبة من حدودها.