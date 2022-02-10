بلينكين: تكاليف باهظة وسريعة ضد روسيا حال مواصلة العدوان العسكري على أوكرانيا

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن اليوم هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج بشأن استمرار تنسيق الرد عبر الأطلسي على التهديدات الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

وأعاد الوزير الأمريكي بلينكن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالتعاون الوثيق مع الحلفاء والشركاء والتشاور معهم، وشدد على استعداد الولايات المتحدة لفرض تكاليف باهظة وسريعة على روسيا في حال اختارت مواصلة عدوانها العسكري ضد أوكرانيا.

وناقش المتحدثان الجهود الدبلوماسية الرامية لحث روسيا على خفض التصعيد والمشاركة في حوار هادف ومتبادل، وتعديلات موقف الولايات المتحدة والحلفاء لتحصين الجناح الشرقي للناتو.