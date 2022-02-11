دعاء سهيل: السمنة تسبب الاكتئاب والأكل بعادات خاطئة

خصص برنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة للحديث عن السمنة، و استضاف الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية.

وقالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن الكورس العلاجى الذى تقدمه من أجل خفض الوزن، الذى تقدمه للمواطنين الذين يعانون من السمنة، يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة" الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر".

وقالت سهيل، أن السمنة تسبب الاكتئاب، الذي يسبب بدوره زيادة في الأكل بـ عادات وطرق خاطئة منها، الأكل خارج المنزل.

الكروس العلاجى

ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، موضحة:" هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

وخلال الحلقة تمت استضافة الفتاة اعتماد،التى فقدت 15 كيلو من وزنها خلال شهر واحد فقط،لافتة إلى أن وزنها كان 118 كيلو وأصبحت الان 79.