تبدأ مناقشتها الأحد.. وكيل صحة الشيوخ يكشف أهم الملفات المطروحة على اللجنة

كشف النائب علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن أهم الملفات المطروحة للمناقشة علي طاولة لجنة الشئون الصحية وهو ملف “ كيفية مواجهة الزيادة السكانية" لما له من أهمية بالغة في الفترة الحالية ويستوجب وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة.

وأضاف “ مهران” في تصريحات خاصة لـ “ صدي البلد”، أن اللجنة كانت ومازالت تعمل جاهدة في هذا الملف فيما يخص تقديم دراسة ذات بيانات واضحة لهذه القضية مع حلول فعالة لها يمكن تطبيقها علي أرض الواقع، معقبا “ شغالين علي الملف من أكتر من شهرين وبالفعل انتهينا من دراسة شاملة للتفاصيل المتعلقة بجوانب المشكلة”

وأشار وكيل لجنة الصحة، إلي أن هذه القضية تحظي بإهتمام بالغ من الحكومة ولذلك فهي من أحد أهم أولويات هذه المرحلة ومن ثم تتضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لمواجهتها.

ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة التى تبدأ غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.