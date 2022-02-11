برلماني: الرئيس ينحاز دائما لمحدودي الدخل

قال اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما منحاز إلى طبقة محدودي الدخل في المجتمع المصري.

وأضاف عضو الشيوخ خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية تولي اهتماما كبيرا للاستثمارات في المشروعات التنموية التي تستهدف التنمية والاقتصادية وتحقيق طفرة نوعية للدولة المصرية.

المشروعات



وتابع اللواء أيمن عبد المحسن أن الاستثمار في المشروعات يعود بالفائدة على المجتمع المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب تقلل نسبة البطالة إلى جانب زيادة معدلات النمو.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري عليه أن يدرك تماما أن القيادة السياسية مدركة للمطالب التي تمس المجتمع المصري.

