عضو بالشيوخ: مصر تدير أزمة ملف سد النهضة باحترافية كبيرة | فيديو

تحدث اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، عن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وقال عضو الشيوخ خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأعلن أن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة.

خطوات استباقية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأجهزة الوطنية المختصة تدير أزمة ملف سد النهضة باحترافية كبيرة، معقبا: تم اتخاذ خطوات استباقية جبارة فى هذا الشأن.

ودعا عضو الشيوخ، المصريين إلى عدم القلق فيما يخص هذا الملف، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تمانع من بناء سد النهضة الإثيوبي لكن بما لا يؤثر على بلدي المصب؛ مصر والسودان.