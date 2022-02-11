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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعويضات لسكان عرب الحصن 2 بالمطرية ضمن أعمال محور الخصوص وتطوير منطقة المسلة

محاور شرق القاهرة
محاور شرق القاهرة

تعمل الدولة على إنشاء عدة محاور  جديدة، في منطقة شرق القاهرة؛  ومن بينها محور الفريق محمد العصار ، ما بين عين شمس والمطرية، والذي يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم .  


كما يجري أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية والذى يربط منطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر ، كما يمر المحور بالنزهة والسلام  وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية .


ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس، وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ، ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجه كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .


كما يجري ربط محور مسطرد مع محور الخصوص ، في إطار خطة الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.


وكانت محافظة القاهرة  أزالت منطقة عرب الحصن 1 “عزبة الصفيح ” بحي المطرية والتي ضمت 93 عقارًا وعشة وحظيرة مواشي  بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكل الخدماتوصالخثوص.

وجاءت الازالة  في اطار مشروع توسعة محور مسطرد ومحور التوفيقية.

وكشف اللواء حسام لبيب رئيس حي المطريه عن صرف تعويضات لسكان منطقة عرب الحصن 2، لإقامة محور الخصوص.

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واوضح أنه تم صرف  5 ملايين و850 الف جنيه تعويضات في اخر دفعة لسكان في شارع ترعه التوفيقيه كما يجري التنسيق لصرف تعويض سكان شارع الفحامات.

وكشف مصدر بمحافظه القاهره ان اجمالي قيمه تعويضات المنطقه تصل الى 55 مليون جنيه.

و لفت  المصدر الى انه تم وضع مخطط تطوير منطقه المسله بالمطريه وضع لها على قائمه المزارات السياحيه وسيتم تعويض سكان 158 عقارا في المنطقه وفقا لاسعار المنطقه.

واشار المصدر الى أنه يجري انشاء محور المرج من منطقه الحلميه مرورا بشارع ترعه الجبل حتى الطريق الدائري.

القاهرة شرق القاهرة محور الفريق محمد العصار محور مسطرد الخصوص المطرية

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