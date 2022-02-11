مفتي الجمهورية: الرسول لم يضرب شيئا بيده إلا فى الحرب ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صحابة رسول الله ، كانوا يقولون،"إذا حمى الوطيس كنا نحتمي بالرسول"، بمعنى إذا اشتدت المعركة أو الحرب كانوا يتحامون فى رسول الله.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج «نظرة»، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن سيدنا محمد كان يمثل النموذج الأمثل فى الشجاعة، والشجاعة خلق إسلامي في موطنه.

وتابع مفتى الجمهورية، أن سيدنا محمد كان يعامل الأسرة بمعاملة راقية، ولم يؤثر عن سيدنا محمد أنه ضرب أحدا من زوجاته، بل ولم يضرب شيئا بيده إلا فى الحرب .

وأضاف شوقى علام مفتى الجمهورية، سيدنا محمد كان الزوج الهين اللين الذى تأنس الأسرة به.