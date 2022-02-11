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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ إس 300 ومدفعية ومركبات أجنبية أوكرانية بالقرب من خط المواجهة مع روسيا

ميليشيا الدونباس
ميليشيا الدونباس

في الوقت الذي اتهم فيه مسئولون ووسائل إعلام غربية روسيا بالاستعداد “لغزو” أوكرانيا - وفقا للإدعاءات الغربية - أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتان عن تحركات المعدات العسكرية والقوات الأوكرانية بالقرب من خط التماس في الحرب الأهلية المجمدة في المنطقة.


وأفاد المتحدث باسم الميليشيا إدوارد باسورين بأنه تم رصد قوات جديدة وأنظمة صواريخ أوكرانية S-300 ومدفعية صاروخية ومرتزقة أجانب بالقرب من خط المواجهة الذي يفصل بين قوات كييف والميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية (DNR).

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وقال باسورين في حديث للصحفيين يوم الجمعة: "بدأت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، تحت غطاء تدريب، نقل وحدات اللواء الآلي المنفصل 92 من منطقة خاركيف إلى منطقة الصراع'. 

وقال المتحدث: “تم ملاحظة وصول مجموعات عمليات اللواء في منطقة مسؤولية اللواء الآلي المنفصل 30 في اتجاه دبالتسيف”.

وأضاف باسورين، أنه تم نقل كتيبة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات من منطقة أوديسا ونشرها في مطار كراماتورسك لتغطية مركز قيادة عمليات القوات المشتركة، مشيرًا إلى الاسم الرسمي الذي تستخدمه كييف للإشارة. لعمليتها العسكرية في دونباس.


وقال الضابط إن مرصد الحريات الصحفية شكل أيضًا مجموعات من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) بالقرب من المناطق القادرة على ضرب أراضي DNR ، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عن معدات MLRS ومركبات الدعم عبر خمس مستوطنات تسيطر عليها كييف على بعد أقل من 30 كم من خط التماس.

وحذر باسورين قائلا: “ليس لدينا شك في أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ستوجه ضربات مدفعية ضخمة في بداية الأعمال العدائية ليس فقط ضد المواقع الأمامية للميليشيا الشعبية، بل ستحاول أيضًا تدمير منشآت مدنية بالغة الأهمية على أراضي الجمهورية”.
 

وأشار باسورين كذلك إلى أن استخبارات الميليشيا الشعبية رصدت مرتزقة بريطانيين وبولنديين يعملون في محيط مستوطنتي شيروكينو وبوباسنايا ، كما قيل إن وجودهم في دونباس تأكد "بمعلومات من مصادر مفتوحة".

وأقرت جمهورية دونباس، بأنها منعت قصف المدفعية الأوكرانية عن طريق اعتراض طائرة بدون طيار.

كان دونباس في حالة حرب أهلية مجمدة منذ توقيع اتفاقيات مينسك للسلام في فبراير 2015 - والتي جمدت المرحلة الساخنة من الصراع ودفعت قوات كييف والانفصاليين إلى سحب القوات والمعدات الثقيلة من خط المواجهة . 

رفضت الحكومات المتعاقبة في كييف تنفيذ المرحلة السياسية لاتفاق السلام، والتي تتطلب من الحكومة الأوكرانية منح دونباس حكمًا ذاتيًا واسعًا مقابل إعادة الاندماج السلمي، وسط ضغوط من القوى المتشددة. 

وأدى إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أواخر عام 2019 أنه سيحاول تنفيذ خطة مينسك إلى نزول عشرات الآلاف من رجال الميليشيات القومية المتطرفة إلى شوارع كييف، ما دفع الرئيس إلى التراجع.
 

وبدأ الصراع في شرق أوكرانيا في ربيع عام 2014، عندما شنت كييف غزوًا عسكريًا في محاولة لسحق حركة الاستقلال الوليدة الرافضة الاعتراف بنتائج الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كييف في فبراير 2014. 

وتسببت الحرب في مقتل ما يصل إلى 31000 شخص، مع نزوح أكثر من 2.5 مليون مدني إما داخليًا أو خارجيًا ، ولجأ مئات الآلاف منهم ومنحهم الجنسية الروسية. 

في الشهر الماضي، حذرت موسكو من أنها لن تتسامح مع أي استفزازات من قبل كييف أو رعاتها الغربيين في دونباس ، أو أي هجمات ضد المواطنين الروس الذين يعيشون هناك.

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