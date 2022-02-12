52 حملة مكبرة بأحياء الإسكندرية والتحفظ على 650 حالة إشغال خلال أسبوع

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الاسكندرية خلال أسبوع عدد 52 حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات أسفرت عن التحفظ على 650 حالة إشغال طريق متنوع، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات علي مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد؛ شن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت عدد 11 حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بنطاق الحي أسفرت عن رفع عدد 81 حالة إشغال متنوع.

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وشن حي العامرية أول برئاسة الأستاذ محمد عبد الله، عدد 20 حملة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي، وأسفرت عن التحفظ على عدد 192 حالة إشغال متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقام حى العجمي تحت إشراف الأستاذ السيد موسى رئيس الحي، بشن عدد 6 حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحي المختلفة أسفرت عن التحفظ على عدد 150 حالة إشغال طريق متنوع.

هذا وشن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال 5 حملات مكبرة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، وتم خلالها التحفظ على عدد من الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شن حى المنتزة أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، عدد 10 حملات مكبرة مناطق متفرقة من الحي، حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على 227 حالة إشغال وتوقيع 8 آلاف غرامة فورية، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وتواصل الأحياء شن الحملات المفاجئة والدوري لإزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع والميادين لتيسير حركة المواطنين، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.