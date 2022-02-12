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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة زوجها.. دنيا سمير غانم تهنئ صناع برنامج الدوم

صدى البلد

نشرت الفنانة،دنيا سمير غانم،صورة جديدة من كواليس برنامج دوم ، عبر صفتحها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت دنيا سمير غانم بأطلالة جذابة برفقة زوجها رامي رضوان مرتدية فستان طويل باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصورة قائلة : مبروك برنامج الدوم لإكتشاف المواهب وبتمني النجاح والتوفيق لكل المتسابقين و المواهب من جميع محافظات مصر .

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بالأسود الأنيق.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بإطلالة مميزة

 

أذيعت الحلقة الأولى من برنامج الدوم ، والذى يعد أول برنامج اكتشاف مواهب مصرية فى مجالى الغناء والتمثيل  وتقديم البرامج معاً .

وخلال الحلقة  أبهرت وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم الحضور،  من خلال العزف على الفلوت ، حيث شاركت تحت عنوان “لمسة وفاء” وقدمت مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة تحت قيادة المايسترو ناير ناجى.

كما ظهر  الفنان كريم عبد العزيز ، والذى أبدى سعادته بمستوى البرنامج ووجه رسالة الى المشتركين الا يخافوا الا مش شىء واحد وهو عدم تحقيق حلمهم .

كما ظهرت فى الحلقة الإعلامية نجوي إبراهيم إبراهيم والتى وجهت كلمة الى الشباب المشاركين فى البرنامج فى فئة تقديم البرامج التليفزيونية ، كما ظهرت الفنانة شيرين وشاركت بتقديم عدد من الأغانى  وهما “ الحكاية ” و “ كلها غيرانة ”.
وجاءت إطلالة شيرين عبد الوهاب مختلفه بعدما ارتدت بدلة رجالي " اسموكين"  ،الا انها لم تكن المرة الاولي التي تظهر فيها بهذا اللوك ، فقد سبق وان ظهرت ببدلة رجالي منذ عدة سنوات مهرجان هلا فبراير .
 

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