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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

152 فرصة عمل في ملتقى توظيف "قادرون باختلاف" ببورسعيد

صدى البلد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف لذوي القدرات الخاصة، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار، بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 100 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي بإتاحة فرص العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي.

وبلغ عدد العقود التي وقعت 100 عقد عمل، سيقوم بتسليمها وزير القوي العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية، على أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم والعزيمة ودمجهم في المجتمع لتوفير "حياة كريمة" لهم ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتلك الفئة، شارحاً خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهي يوسف، ورشا توفيق، ونهي رمضان ، ومحمد أمين ، مفتشى تفتيش العمل.

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مديرية القوى العاملة ندوة توعوية بورسعيد 152 فرصة عمل قادرون باختلاف ملتقى توظيف محمد سعفان وزير القوى العاملة السيسي حياة كريمة

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